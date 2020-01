Grand Lyon Habitat fait de son action en faveur des personnes handicapées un enjeu majeur

Après l’adoption de la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », Grand Lyon Habitat a encore renforcé son action dans ce domaine. Son objectif est clair : il faut faciliter la vie des locataires handicapés et en même temps fiabiliser et améliorer la gestion des appartements adaptés aux handicaps, c’est-à- dire loger la bonne personne dans le bon appartement !

Un diagnostic a été réalisé afin de mieux orienter le public handicapé et une grille d’évaluation de l’accessibilité dans l’ensemble des résidences a été mise au point dans le cadre du projet d’entreprise. Deux cent cinquante résidences de Grand Lyon Habitat ont ainsi été étudiées avant d’être classées sur une échelle de valeur de six niveaux, allant du « non accessible » au « totalement accessible ». Tout le patrimoine de l’organisme a ainsi été cartographié ce qui permet une meilleure réorientation des demandeurs de logements selon le niveau de leur handicap.

Mieux programmer les travaux d’amélioration

Investir en faveur de logements adaptés

Aujourd’hui, Grand Lyon Habitat œuvre d’ores et déjà pour l’aménagement des logements aussi bien sur le parc ancien dans le respect du bâti existant (mise en place de rampes d’accès, création de locaux spécifiques pour fauteuil roulant, modifications des boîtes aux lettres…) que dans les constructions neuves (télécommande électrique centralisée, aménagement des salles de bain…) comme l’Hélios à Lyon 8e. L’investissement en faveur des logements adaptés pour les personnes handicapées demeure pour les prochaines années l’une des priorités de l’organisme. Environ cent trente logements adaptés devraient être livrés dans les opérations neuves programmées à l’avenir.

Mieux appréhender la vie quotidienne des personnes handicapées

Une enquête téléphonique, élaborée par le pôle social de Grand Lyon Habitat et le Laboratoire Universitaire et financée également par la Région Rhône-Alpes, a permis de mieux connaître le mode de vie de ces locataires particuliers dans leur logement adapté et leurs souhaits pour l’avenir. On sait que les personnes déficientes « moteur » restent les plus nombreuses et qu’elles représentent près de 90 % des personnes interrogées. Autres chiffres : 65 % des personnes handicapées vivent en famille et 79 % d’entre eux apprécient la commodité de leur logement. Et si 31 % disent rechercher un autre logement, les deux tiers seulement ont engagé des démarches.

Dans le cadre du concours « Vivons ensemble la cité ! », la Région Rhône- Alpes a attribué un financement qui a permis à l’organisme d’engager une collaboration avec le Laboratoire Universitaire. Une étude comparative sur le niveau d’accessibilité par rapport aux déficiences rencontrées (motricité, visuelle, auditive, mentale ou polyhandicaps), sur une partie du patrimoine de Grand Lyon Habitat (onze groupes et cinquante-six allées) a été menée. Les résultats de cette étude, basée sur la comparaison entre les équipements des résidences construites avant l’application de la loi et les exigences de la grille d’évaluation de l’arrêté du 22 mars 2007, se révèlent particulièrement intéressants pour la programmation de travaux d’amélioration. Le mode opératoire testé et mis au point par les étudiants permettra à terme aux équipes techniques de Grand Lyon Habitat de mieux cibler ses investissements et de financer ainsi des améliorations pérennes en faveur des personnes handicapées.