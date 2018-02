Grand livre des handicaps : Pour mieux les comprendre

Le Grand livre des handicaps est né d’un partenariat entre LADAPT et les éditions Grrr…Art

« Faire la lumière sur les différentes problématiques du handicap » : Telle est la raison d’être du « Grand livre des handicaps ». Destiné à tous les publics, cet ouvrage est le fruit d’un partenariat entre Ladapt, association engagée en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées et Grrr…Art éditions. Au sommaire de ce livre richement illustré : la définition du handicap en passant par l’Histoire, les différentes « familles » de handicap, les différents textes de loi et les références juridiques importantes, les témoignages sur la discrimination, les problématiques d’accessibilité, la culture, le sport adapté, les initiatives, les associations existantes, les personnalités handicapées célèbres, la place du handicap dans le monde, la société inclusive, l’humour…

Ses créateurs aspirent à ce que ce « Grand livre des handicaps » devienne un outil de référence en matière de handicap en France. « Avec plus de 11 millions de concitoyens en situation de handicap et touchés par les maladies invalidantes, nous nous rendons compte de la nécessité de défendre la pleine et entière citoyenneté de ces personnes, commente Éric Blanchet, directeur général de Ladapt. La méconnaissance à l’encontre du handicap reste le principal frein à la discrimination des personnes handicapées. Ce livre est à lui seul une preuve de l’engagement des acteurs pour faire bouger les lignes et mobiliser le plus grand nombre à nos côtés ». Georges Grard, auteur de l’ouvrage au sein des éditions Grrr… Art, ajoute : « Le Grand livre des handicaps est né d’un constat : il n’existe pas d’ouvrage tout public autour du handicap, qui résume, informe, explique et permette de s’ouvrir à la différence ! Nous avons donc souhaité réaliser ce Grand livre pour apporter un autre regard et permettre à la personne handicapée de ne pas se résumer à un seul paramètre : son handicap ».