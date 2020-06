Gospel contre polio

Ce soir, à 21 heures, à la cathédrale d’Auch, les quatre clubs du Rotary du Gers organisent un concert de gospel. Le profit de la soirée sera intégralement reversé à l’action menée, à l’échelon mondial par le club service pour éradiquer la poliomyélite à travers tous les pays du monde, notamment ceux les plus défavorisés. Pour cette soirée le Rotary a fait appel au groupe de gospel, « Soulshine voices ». Trois superbes interprètes, Sandrine, Deedee et Tatyana, accompagnées de leurs talentueux musiciens, Rémi Leclerc au piano, Gwenaël Ladeux à la basse, forment ce groupe réuni autour de l’amour de la musique noire. Leur répertoire va du gospel au négro spiritual en passant par la soul et le rythm’n blues ce qui leur permet de toucher les sensibilités de chacun. Ce concert se déroulera à partir de 21 heures. Entrée : 12 €.