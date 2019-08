La GMF consacre son dernier numéro de “GMF&VOUS” Edition Spéciale, au Fonds d’Entraide GMF Solidarité créé en 1968. Quatre décennies de solidarité active pour venir en aide à ses sociétaires et leurs familles en situation difficile ou pour pallier les conséquences de sinistres non assurables. Son champ d’intervention s’est ensuite élargi à des dossiers sociaux liés aux évolutions de la société, à travers le soutien à des associations reconnues d’utilité publique et investies auprès de personnes handicapées ou dans la recherche médicale.

“GMF&VOUS” évoque quelques actions du Fonds d’Entraide auprès de personnes (notamment adultes ou enfants handicapés, personnes âgées), d’établissements comme la Maison des Quatre pour les victimes de traumatismes crâniens, de maisons de retraite médicalisées (associations Bréviandes et Marie-Louise), ou encore la réalisation de documents comme la brochure sur la dyslexie en association étroite avec l’Inspection Académique des Yvelines et l’association Apedys Yvelines.

Le Fonds d’Entraide de la GMF, qui s’inscrit totalement dans l’esprit mutualiste, exprime les valeurs d’engagement et de solidarité de la GMF, donnant encore plus de sens à la signature: GMF, Assurément humain.