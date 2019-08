GMF soutient la journée police sport handicap 2011

GMF est partenaire officiel de la Fédération Sportive de la Police Nationale (FSPN) – Ligue Ouest – et lui apporte son soutien pour l’organisation de la journée du 17 mai 2011 à Bruz (Ile & Vilaine) – de 9h00 à 17h30, au Stade municipal Siméon Belliard.

Cette journée a pour objectif la découverte de diverses disciplines sportives, en présence de scolaires et de personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la pratique du sport par tous et de sensibiliser policiers et jeunes au handicap. La Ligue Ouest de la FSPN représente et organise au quotidien, dans douze départements, le mouvement sportif associatif policier.

GMF, l’un des tout premiers assureurs de particuliers en France et le 1er assureur des agents des services publics, a toujours été proche des personnes handicapées.

Le partenariat entre la Ligue Ouest de la FSPN et GMF s’inscrit naturellement dans le cadre des nombreux liens que GMF noue avec ses partenaires de la Fonction publique.

Assureur de la FSPN, GMF apporte aussi une aide à l’organisation des championnats de France et d’Europe.

GMF sur l’événement de la journée Police Sport Handicap du 17 mai 2011

Durant cette journée, GMF animera un stand. Elle y accueillera les sportifs de la police, les personnes handicapées, les scolaires et les partenaires de la Police Nationale.

Des jeux rugby seront proposés avec tirages au sort permettant de gagner deux places pour un match.