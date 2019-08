Global Games: pas de médaille, mais des records

Récapitulatif des résultats de la journée du vendredi 10 juillet :

Pas de médailles mais des records de France en natation

Vendredi matin, malgré une élimination (14ème temps) lors des séries au 200m Dos Homme, Pierre PATANE a battu le record de France avec un temps de 2’53’77. Une belle performance qui vient s’ajouter à ses autres records de France mardi au 100m Dos (1’21’01) et mercredi au 1500m Nage Libre. En effet, sur cette dernière distance, P. Patane a pulvérisé le record de France de 22 secondes avec un chrono de 21’00’31 !

Sedrine Gotti a quant à elle battu le record de France en série du 50m Papillon avec un chrono de 35’55.

A noter la belle performance de Maxime Dutter en finale du 50m Nage Libre qui termine 6ème avec un très beau temps de 27’21. Lors des séries, Il avait réalisé un chrono de 27’50.

INFO FLASH : Résultats des séries de ce matin :

– 100m Nage Libre F : 8e place pour Sedrine Gotti en 1’14’15 qualifiée pour la finale

– 50m Papillon H / Série : 8e place pour Maxime Dutter en 30’22 qualifié pour la finale / S. Blondel en 31’58 est éliminé

– 50m Dos F/ Série : 9e chrono 40’50 pour Sedrine Gotti qualifiée par la finale / 49’62 pour Alexia Maurin / 52’12 pour Jennifer Laclautre

– 100m Brasse H/ Série : 5e place pour Jacky Déforge avec un chrono de 1’18’45 qualifié pour la finale

Retrouvez les résultats complets des nageurs français du vendredi 10 juillet sur notre site internet www.ffsa.asso.fr

Athlétisme, un samedi de finales

Belle performance d’Abdoulaye Coulibaly, champion d’Europe du 4×100 et 4×200 m, qui s’est qualifié hier après-midi pour la finale du 200m (aujourd’hui). Il est arrivé 2ème de sa demi-finale avec un chrono de 23’87. S. Maillard est éliminé avec un temps de 24’77 ainsi que S. Poumeroly avec un chrono de 24’91.

Le relais du 4x400m Homme composé de S. Poumeroly, S. Maillard, D. Royer et C. Pezard aura le droit à une finale aujourd’hui puisqu’il a terminé 4ème de la demi-finale avec un temps de 3’45’31 !

INFO FLASH : Cet après-midi, Gaëtan Bonneau a terminé à une belle et rageante 4e place en finale du 110 mètres haies avec un chrono à 15’92.

Retrouvez les résultats complets des athlètes français du vendredi 10 juillet sur notre site internet www.ffsa.asso.fr

Tennis de Table : Qualifications des Simples Homme ce matin

Ce matin lors des simples Homme, Christopher Fouconnier et Nicolas Duten ont terminé premiers de leurs poules respectives et se qualifient donc pour le tour principal. L. Moussouni et R. Vallée ne sont pas qualifiés et vont en consolante.

Les autres résultats

– Basket-ball

Résultats Equipe de France Homme :

France / Venezuela : 46-111

France / Japon : 77-101

France / Portugal : 26-97

France / Brésil : 48-108

Eliminés, le tournoi est terminé pour les basketteurs français. En rencontrant des formations étrangères de très haut niveau, les Global Games ont permis à nos basketteurs français de progresser pour peut-être un jour atteindre une marche du podium…

Résultats Equipe de France Femme :



Pour leur dernier match de poule, les basketteuses françaises ont perdu 31-64 contre les brésiliennes samedi matin. Félicitations tout de même aux françaises qui, malgré les défaites et un effectif plus que réduit (seulement 7 joueuses), se sont battues jusqu’au dernier match !

sans surprise les filles ont perdu hier après-midi contre les favorites mexicaines 23-69.

– Mercredi 8 juillet : FRANCE -AUSTRALIE : 12-99

France / Venezuela samedi matin

– Football (Futsal)

Match cette après-midi à 15h contre le Portugal

L’interview du jour : « Vendredi à Liberec » résumé et interviews de la journée du vendredi 10 juillet

Vous voulez connaitre les impressions de Jacky Déforge avec un relais de natation, d’une joueuse de l’équipe de France de basket-ball après le match contre l’Australie, mais aussi connaître tous les résultats de la journée du vendredi 10 juillet, alors téléchargez l’interview du jour résumé réalisé par Olivier Collet de Vivre FM.

Programme de la journée d’aujourd’hui

Matinée

– 9h30 : Tennis de table : Qualifications des Simples Homme

– 11h15 : Basket-ball Femme : FRANCE / BRESIL

Après-midi

– 14h : Tennis de Table : Qualifications des Simples Femme

– 14h : Athlétisme : 110m Haies / Finale : avec Gaëtan Bonneau

– 15h : Futsal : FRANCE / PORTUGAL

– 15h40 : Triple Saut F / Finale : avec Virginie Dreux

– 15h50 : Athlétisme : 5000m H / Finale : avec R. Moncoudiol et V. Picard

– 15h10 : Athlétisme : 200m Homme / Finale : avec Abdoulaye Coulibaly

– 16h30 : Athlétisme : 4x400m H / Finale : avec le relais français – Finales de Natation

Retrouvez en direct jusqu’à ce soir tous les résultats des Global Games sur le site FFSA www.ffsa.asso.fr

Pour suivre les résultats en direct dimanche et lundi, rendez-vous sur les sites www.globalgames09.com (rubrique Program) et www.sportethandicaps.com/fr/

A partir de lundi, suivez l’actualité des français en écoutant la radio VIVRE FM 93.9 (en Ile-de-France) ou sur leur site Internet www.vivrefm.com