Global Games: le tennis de table français en force !

Quatre garçons et quatre filles ont été sélectionnés pour participer aux Global Games. « Il s’agit d’une équipe qui a déjà participé à des rendez-vous de ce type. Ils sont titrés et numérotés à l’international », souligne Yves Drapeau, DSF Tennis de Table. Les filles sont championnes d’Europe en titre et les Garçons vice-champion d’Europe. Au niveau mondial, les filles sont 3e et les garçons 5e. « Nous allons au global avec une belle équipe et espérons deux médailles, par équipe fille et en double féminin et mixte. »



La compétition se déroule en deux matchs simples et un double, le but étant d’arriver en final avec la meilleure fraîcheur en faisant tourner les joueurs. « Nos sportifs s’entraînent tous les jours, ils vont en République tchèque pour ramener des médailles. »

L’équipe masculine:

Christopher Fouconnier: Vice Champion d’Europe par équipe et en double mixte 2008, 8e Mondial

Nicolas Duten: Vice Champion d’Europe par équipe et 3e en double

Lassen Moussouni: Médaille de Bronze en double mixte aux Championnat d’Europe et vice champion d’Europe par équipe

Richard Vallée: 10e Mondial. Médaille de Bronze en double mixte au championnat du monde

L’équipe féminine:



Magalie Rousset: Championne d’Europe en double féminin en 2008

Véronique Cateau: Championne d’Europe par équipe et en double féminin en 2008 et 3e individuelle en 2008

Mélanie David: 1ère sélection

Mélanie Pierre: Championne d’Europe par équipe et en simple