Global Games: le judo françaisen démonstration

L’équipe est composée de 8 judokas : six hommes et deux femmes. Malheureusement, Sandra Tomaselli et Laetitia Pirrard ont dû annuler leur participation. Sur les trois éditions des Global Games, c’est la première fois que les meilleurs judokas (Hommes et Femmes) sont présents à cette grande compétition mondiale. Toutefois, cette discipline se déroulera sous forme de démonstration en raison du faible nombre de pays participants. En espérant que lors de la 4e édition, le Judo soit l’une des disciplines phares de la compétition.

L’équipe masculine

Rémy Chéa – 66 kg

Steven Jegoux – 81 kg

Christian Debruyne – 100 kg

Lubin Pellouin 90 kg

Stéphane Gilles – 66 kg

Sébastien Pohon 73 kg

L’équipe féminine

Soléna Collignon – 70 kg

Angélique Grémion + 78 kg