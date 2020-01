Global Games: le grand rendez-vous pour les nageurs et nageuses français

La délégation de natation est constituée de huit nageurs. Deux d’entre eux ont déjà participé à la compétition, pour les autres, c’est le premier grand rendez-vous. « Nous avons essayé tout au long de la phase de préparation de leur donner les meilleurs conseils pour essayer de décrocher, d’approcher les podiums ou encore mieux d’y figurer », précise Frédérique Bassetti Rossi, responsable de la discipline, tout en avouant, que les chances de médailles, se situent plus au niveau des garçons. En natation, les Français ont donc une carte à jouer en brasse, crawl et papillons, en long également 400 et 1500 mètres. « Notre plus grande chance de médailles féminine ne part pas pour cause de blessures ». Contente de partir à Liberec, la délégation est dans un très bon état d’esprit. Elle continue à peaufiner son entraînement.

L’équipe féminine:

Sedrine Gotti: 6e sélection en équipe de France, spécialité : crawl et papillon. Plusieurs Titre de Championne France. Record de France 100 dos 1’27’56 2008. Record de France 50 PAP 37’99 2006.

Jennifer Laclautre: 2e sélection Pologne. Spécialités : crawl et brasse.

Jordan Mahieu: 5e sélection. Spécialité : crawl.

Alexia Maurin: 1ère sélection. Spécialités : crawl et dos.

Athanaïse Minguet: 1ère sélection. Spécialités : crawl et brasse.

L’équipe masculine:

Sébastien Blondel: 6e sélection. Spécialités : crawl et 4 nages. Plusieurs titres de Champion de France. Record 1004 N.

John Bride: 2e sélection. Spécialité : crawl fond. Plusieurs titres de Champion de France.

Jacky Déforge: 5e sélection. Spécialités : brasse et crawl. Champion de France 200 NL 400 NL. Vice chp Europe en brasse. Record toutes brasses.

Maxime Dutter: 6e sélection. Spécialités : papillon et crawl. Plusieurs titres de champion de France. Recordman sur plusieurs distances dans sa spécialité. 50-100-200nl et 50 pap.

Pierre Patane: Spécialités : crawl, fond et dos. Recordman sur toutes les distances fond.

Frédéric Teijeiro: 1ère sélection. Spécialités : crawl et dos. Record de France 200 Dos.