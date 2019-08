Global Games: des chances de médailles dès aujourd’hui…

A lieu cette après-midi à partir de 16h la finale du relais masculin 4×50 mètres nage libre dont Maxime Dutter fait partie. Maxime et ses 3 autres coéquipiers (Sébastien Blondel, Jacky Déforge et Frédéric Tejeiro) ont de réelles chances d’accrocher le podium et de permettre à la délégation française de remporter sa première médaille aux Global Games. Les caméras de France 3 ont suivi Maxime Dutter lors de son entrainement, en pleine préparation pour les Global Games. Téléchargez le reportage sur Maxime Dutter diffusé sur France 3 Alsace le lundi 6 juillet. Jacky Déforge, sur le 50 mètres brasse tentera lui aussi d’obtenir un précieux métal cette après-midi.