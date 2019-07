Global Games : après la cérémonie d’ouverture hier, place désormais à la compétition

La délégation française, qui est arrivée à Loano samedi, a participé hier sur la « Piazza De Ferrari » de Gênes à la Cérémonie d’ouverture des 3èmes INAS GLOBAL GAMES, jeux mondiaux pour handicapés mentaux. Une véritable marée humaine toute en couleur a envahi la célèbre place de Gênes pour donner le coup d’envoi de cette grande compétition internationale. Après les festivités, l’équipe de France est entrée mardi dans la compétition en Futsal et en Tennis de Table. Voici les principaux résultats de la journée et le programme de mercredi.

RESULTATS de l’équipe de France – Mardi 27 septembre

– FUTSAL : La France s’incline face aux champions du monde !

Pour son premier match de poule, l’équipe de France a concédé une défaite logique mais sévère face aux champions du monde portugais (0-5).

Après dix premières minutes de domination qu’ils n’ont pas réussi à concrétiser face à un gardien portugais en état de grâce et chanceux (les français ont touché deux fois les montants), le rouleau compresseur adverse s’est mis en marche, notamment en deuxième période avec 3 buts à la clé. Prochain match déjà décisif contre l’Australie demain à 15h45.



– TENNIS DE TABLE – Par Equipe H/F – Phases de qualification : L’équipe de France masculine se rattrape face à Hong-Kong…et les femmes en demis !

Après sa courte défaite ce matin face au pays hôte, l’Italie (2-3), l’équipe de France masculine a repris espoir cette après-midi pour la qualification après sa belle victoire 3-1 contre Hong-Kong. Pascal Pereira (en photo ci-dessous) a remporté ses deux matchs en simple et son match en double aux côtés de Nicolas Duten. Il va falloir attendre le résultat de la rencontre Italie / Hong-Kong ce soir pour savoir s’ils sont qualifiés pour les quarts de finale.

L’équipe de France féminine par équipe s’est qualifiée pour les demi-finales après sa victoire ce soir face à l’Afrique du sud. Victoire qui était devenue impérative après sa défaite logique cette après-midi contre les favorites polonaises (3-0). Résultats complets des matchs ci-dessous.

RESULTATS MATCHS PAR EQUIPE – PHASES DE QUALIFICATION Equipe – Homme France / Italie 2-3 France / Hong-Kong 3-1 Equipe – Femme France / Pologne 0-3 France / Afrique du Sud ?

PROGRAMME de l’équipe de France – Mercredi 28 septembre

A partir de 10h TENNIS DE TABLE Phases Finales 15h30 FUTSAL Match de Poule France / Australie 18h BASKETBALL Match de Poule France / Portugal

Pour son premier match dans la compétition, l’équipe de France de basketball rencontre l’un des favoris, le Portugal. La victoire étant peu envisageable, le staff préfère mettre en repos les cadres de l’équipe pour le deuxième match contre l’Australie jeudi, LE match décisif pour la qualification en demi-finale.

Les GLOBAL GAMES en quelques mots…

C’est la ville de Loano, en Italie, qui accueille du 26 septembre au 4 octobre 2011 les meilleurs sportifs handicapés mentaux venus de 5 continents. Plus de 1 500 athlètes provenant de 50 pays du monde entier sont attendus pour une compétition qui s’annonce très relevée dans sept disciplines : athlétisme, basketball, cyclisme, futsal (football en salle), natation, tennis de table et tennis. Ces 3èmes Jeux mondiaux pour les sportifs handicapés mentaux revêtent cette année pour la FFSA et ses sportifs un caractère exceptionnel ! Lors de cette compétition, les athlètes et nageurs vont tenter de réaliser les minima (temps minimum imposés par l’IPC) pour une éventuelle qualification aux Jeux Paralympiques de Londres 2012. En effet, suite à la décision de l’IPC de réintégrer les déficients intellectuels aux Jeux Paralympiques de 2012 à Londres, deux disciplines sont homologuées par l’IPC lors de ces Global Games : l’athlétisme et la natation.