Global Games : 50 sportifs Sport Adapté porteront fièrement les couleurs de la France

Après une première édition à Bollnäs (Suède) en 2004 et une seconde en 2009 à Liberec en République Tchèque, c’est Loano, en Italie, qui accueille du 24 septembre au 4 octobre 2011 les meilleurs sportifs handicapés mentaux venus de 5 continents. Plus de 1 500 athlètes provenant de 50 pays du monde entier sont attendus pour une compétition qui s’annonce très relevée dans sept disciplines : athlétisme, basketball, cyclisme, futsal (football en salle), natation, tennis de table et tennis.

Ces 3èmes Jeux mondiaux pour les sportifs handicapés mentaux revêtiront cette année pour la FFSA et ses sportifs un caractère exceptionnel! Lors de cette compétition, les athlètes et nageurs vont tenter de réaliser les minima (temps minimum imposés par l’IPC) pour une éventuelle qualification aux Jeux Paralympiques de Londres 2012. Suite à la décision de l’IPC de réintégrer les déficients intellectuels aux Jeux Paralympiques de 2012 à Londres, deux disciplines sont homologuées par l’IPC lors de ces Global Games : l’athlétisme et la natation. Cette 3e édition s’annonce particulièrement relevée!

Ces 3èmes Jeux sont un rendez vous majeur pour les 50 sportifs FFSA qui porteront fièrement les couleurs de la France lors des épreuves d’athlétisme, basketball, tennis de table, futsal et natation. La délégation française espère atteindre ses principaux objectifs : dépasser le nombre de médailles obtenues lors des Global Games de 2009 (8 médailles) et voir de nouveaux athlètes et nageurs réaliser les minima pour une éventuelle sélection aux Jeux Paralympiques de Londres l’année prochaine ! Les équipes de France de football (futsal) et de basketball vont tenter d’accrocher le podium et de confirmer leurs dernières performances.

Le départ vers ces Jeux s’effectuera de Villefranche-sur-Mer, au bord de la Méditerranée dans un esprit festif et convivial. Pour présenter la délégation française qui se rendra aux Global Games un point presse sera organisé grâce au soutien de la Mairie de Villefranche-sur-Mer le samedi 24 septembre. Précédé d’un cocktail, ce temps fort permettra de mettre à l’honneur la délégation française et de présenter les sportifs aux journalistes.