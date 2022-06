Global Games 2023, compte à rebours lancé par la Région AURA

Ecouter article Ecouter article

Sandrine CHAIX, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’Action sociale et au Handicap, a reçu, vendredi 3 juin, les 60 délégués internationaux VIRTUS à l’hôtel de Région à Lyon. cette première étape lance officiellement le compte à rebours des Global Games 2023. Après Brisbane en 2019, la plus grande compétition internationale de sport adapté se déroulera dans un an, en juin 2023, à Vichy.

C’est aux côtés de Robyn SMITH, Vice-présidente de Virtus et membre du Comité directeur paralympique international, Marc TRUFFAUT, Président de la Fédération Française du Sport Adapté ainsi que de Timothé IVALDI, para pongiste adapté, médaillé de bronze par équipe lors des derniers Global Games à Brisbane en 2019, que Sandrine CHAIX a lancé le compte à rebours de l’événement qui débutera dans 1 an presque jour pour jour.

Recevoir les Global Games 2023 à Vichy et s’engager aux côtés de Virtus – l’organisme à l’initiative de cette compétition internationale – et de la Fédération Française de Sport adapté est une occasion unique, pour la Région Auvergne-Rhône- Alpes, de poursuivre ses actions de sensibilisation aux handicaps dits invisibles.

En effet, les Global Games sont un événement sportif international, une véritable référence pour les athlètes de haut niveau déficients intellectuels, porteurs de trisomie 21 ou autistes. Organisés tous les 4 ans, ils rassemblent plus de 1 200 champions, en provenance de 60 pays, autour de 15 disciplines.

La France a été choisie pour accueillir la prochaine édition, qui aura donc lieu à Vichy du 4 au 10 juin 2023. La Fédération Française de Sport adapté participe à son organisation, qui mobilisera plus de 300 bénévoles, juges et officiels.

Un an avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, cette grande compétition sera aussi l’occasion de rendre visible, auprès de tous les Français, les performances des athlètes de sport adapté. Au-delà des exploits sportifs, les Global Games sont aussi un bel exemple d’inclusion. « Les Global Games sont une occasion fantastique pour Vichy, notre Région mais aussi la France d’accueillir sur son territoire des athlètes de haut niveau, porteurs de déficiences invisibles. Nous voulons réussir une belle mobilisation du public et des acteurs régionaux pour que ces jeux soient un moment inoubliable pour tous. Vous pourrez compter sur mon engagement personnel, et celui de la Région, pour soutenir cette organisation, sa valorisation et ses ambitions. Nos athlètes le méritent tellement ! », déclare Sandrine CHAIX, Vice-présidente de la Région déléguée à l’Action sociale et au Handicap.

