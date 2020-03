Glaucome : Le dépistage est primordial, rappelle l’UNADEV

À l’occasion de la semaine Mondiale du Glaucome, l’UNADEV sensibilise les Français au dépistage à travers une campagne nationale du 9 au 15 mars 2020.

Dans le cadre de la Semaine Mondiale du Glaucome, du 9 au 15 mars 2020, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) poursuit son engagement dans la lutte contre cette pathologie. Elle se mobilise comme chaque année avec ses partenaires depuis 9 ans. Elle rappelle ainsi que pour cette maladie encore peu connue en France, le dépistage reste un « enjeu primordial ».

L’UNADEV lance ainsi une grande campagne nationale d’information et de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Celle-ci s’intitule : « Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue ». En parallèle, l’association mène une opération spéciale à Lille. Au programme : une conférence, une présentation de bande dessinée et 3 jours de dépistage gratuit des facteurs de risque, du 10 au 12 mars 2020.

Près de la moitié des personnes concernées par le glaucome l’ignorent

Première cause de cécité absolue dans le monde et avec plus d’un million de personnes touchées en France, le glaucome est une pathologie oculaire grave. Et près de la moitié des personnes concernées ignorent qu’elles en sont atteintes ! D’où l’importance du dépistage.

« Cette maladie est insidieuse, car elle est sans symptôme jusqu’à un stade avancé, explique l’association. Seuls un suivi régulier chez l’ophtalmologiste, une prise en charge précoce et la mise en place d’un traitement adapté permettent d’éviter d’importantes pertes du champ visuel menant, à terme, à la cécité ».

Une campagne nationale pour interpeller le public sur les réseaux sociaux

La Semaine Mondiale du Glaucome est un rendez-vous incontournable de sensibilisation dans les pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis. En partenariat avec la Société Française du Glaucome (SFG) et l’Association France Glaucome (AFG), l’UNADEV mène en France une campagne nationale de sensibilisation sur les réseaux sociaux, avec le soutien de GLAUKOS.

Vous pouvez découvrir ici la campagne « Ne laissez pas le glaucome vous volez la vue » : https://www.unadev.com/semaineduglaucome/

Une opération de dépistage gratuit

En complément de cette semaine de sensibilisation, l’UNADEV mène tout au long de l’année des actions de prévention avec son « Bus du Glaucome ». Celui-ci parcourt la France pour proposer un dépistage gratuit au public et sensibiliser le plus grand nombre. Chaque année, plus de 4000 personnes sont ainsi dépistées par le bus de l’UNADEV.

Pour connaître les différentes étapes du Bus du Glaucome, rendez-vous sur : https://www.unadev.com/nos-missions/combattre/depistage/la-tournee-du-bus/

Une BD sur le glaucome pour sensibiliser et informer

À l’occasion de la Semaine Mondiale du glaucome 2020, l’UNADEV dévoilera à Lille la bande dessinée « Le Crépuscule des yeux ». Publiée avec son soutien, aux Editions Narratives sous la direction scientifique du Pr. Philippe DENIS, Chef du Service d’Ophtalmologie de l’Hôpital de la Croix-Rousse de Lyon, et en partenariat avec Glaukos.

Destinée au monde médical mais aussi aux patients atteints de cette pathologie, la BD a une visée pédagogique. Elle s’avère être un excellent outil de sensibilisation et d’information au handicap visuel, à l’importance du dépistage et à la prise de médicament.

On y découvre l’histoire Héloïse qui apprend qu’elle souffre d’un glaucome, maladie oculaire d’évolution lente et insidieuse. Le lecteur suivra le quotidien de ce personnage atteint du glaucome. De l’acceptation progressive de sa pathologie à sa compréhension plus médicale, et partagera ses doutes et ses espoirs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unadev.com et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) de l’UNADEV