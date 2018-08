Gîtes accessibles en Baie de Somme : Nouveaux logements

Deux nouveaux gîtes accessibles en Baie de Somme

« La Libellule » et « Le Papillon » : C’est ainsi qu’ont été baptisés ces deux nouveaux gîtes accessibles situés près de la Baie de Somme, une nouvelle offre d’hébergement qui a reçu la marque Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap (auditif, mental, moteur et visuel). Les deux gîtes, indépendants et de plain-pied, mesurent 75 m² et sont conçus pour accueillir 5 personnes.

Ils sont entièrement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite et se font face de part et d’autre d’une cour fermée avec parking aménagé. Tout a été pensé et réfléchi pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite : plan de travail à hauteur variable dans la cuisine, grandes ouvertures, douche à l’italienne, carrelage antidérapant, porte et éclairages automatiques, interrupteurs à effleurement et prises à palette. Chaque gîte dispose d’un jardin privatif et aménagé.

Propriétaires : M. & Mme Cahuzac.

Pour réserver : Somme Tourisme, Service de réservation

Tél. : 03 22 71 22 70