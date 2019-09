Gite Pima: un chalet labellisé dans les Vosges

Pierre et Isabelle proposent des gîtes à La Bresse et en particulier un chalet*** labellisé tourisme et handicap. Dans le cadre de la journée nationale Tourisme et handicap du 22 mars, ils ont proposé une opération portes ouvertes du chalet et d’un autre gîte aménagé et ont déjà eu l’occasion au cours de 2008 d’accueillir des clients sur fauteuil roulant : trois familles avec une personne handicapée et les enfants d’un centre pour enfants polyhandicapés de la région de Nancy. Pierre et Isabelle Roth Tél : 03 29 28 67 59 ou 06 79 68 16 42 Site : internet : http://www.gite-pima.com/chalet/hautes-vosges_la_bresse.html