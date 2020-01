Gîte accessible dans les Cévennes : Handgit vous accueille !

Handgit propose un gîte accessible dans les Cévennes !

Ouvert à tous, un nouveau gîte accessible dans les Cévennes vient d’ouvrir ses portes dans le Gard, dans la commune de Sainte Cécile d’Andorge 30110.

Ouvert tout au long de l’année, ce gîte bioclimatique de 205 m2 peut accueillir 10 à 12 personnes, en court ou long séjour, et en gestion libre ou demi-pension. Il dispose notamment d’une surface de 170m2 de plain-pied avec un salon cuisine adapté de 100 m2, trois chambres et deux salles d’eau accessibles, ainsi que d’une terrasse couverte de 60 m2 et d’un grand parking privé.

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au gîte : http://handgit.com ou contactez les gérants, soit par mail : contact.handgit@gmail.com soit par téléphone : 06 88 41 66 37