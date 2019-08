Gilbert Montagné et les Mirauds Volants

Samedi 4 juillet 2009, 3 avions de type « Jodel» , pilotés par des malvoyants, se posaient au Bourget. Entre 14h et 16h, Gilbert Montagné a inauguré le parcours aménagé des visites « cockpits secrets« . Il a testé les aménagements adaptés pour les visites des personnes aveugles et malvoyantes. Ceux qui ne peuvent percevoir avec leurs yeux pourront voir avec leurs doigts ! Pour faciliter la visite, les cartels d’information ont été transcrits en braille et en caractères agrandis. Des maquettes de chaque appareil sont présentées, permettant ainsi de se rendre compte des proportions et des différents types de matériaux utilisés : bois, tissus, etc.