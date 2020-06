Giffard reçoit le Label Tourisme et Handicap

L’association « Tourisme et Handicap » vient d’ attribuer 4 labels au liquoriste Giffard, pour récompenser son engagement et ses actions en faveur des personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif ou mental, permettant l’accessibilité de ses espaces à tous les publics au sein de son Espace Menthe-Pastille.

« Le label « Tourisme et Handicap » a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de handicap. Il apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées. Ce label garantit à tous un accès à des sites culturels et touristiques », explique l’association Tourisme et Handicap.

Ainsi, l’espace Menthe-Pastille de Giffard, dédié à l’histoire et au savoir-faire de l’entreprise, peut désormais accueillir une clientèle handicapée dans de bonnes conditions.

Les visiteurs pourront y découvrir les différentes facettes de la Maison Giffard et de sa marque phare « Menthe-Pastille » – qui a donné son nom à l’espace patrimonial et culturel du liquoriste- à travers son histoire et ses bars à cocktails, mais également en découvrant un parcours sensoriel nocturne du site de production, en sons, lumières et senteurs, avec en clôture une dégustation des produits de la marque (d’octobre à mars uniquement). A noter que ces animations sont ouvertes aussi bien aux particuliers qu’aux groupes, y compris comités d’entreprises.

Pour plus d’informations :

Giffard – Chemin du Bocage – ZA la Violette – 49240 Avrillé

Par téléphone : 02 41 18 85 14 ou mail : marion.dallet@giffard.com

Tout le site est accessible aux personnes à mobilité réduite

Légende photo : L’espace Menthe-Pastille de Giffard.