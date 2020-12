Listen to this article Listen to this article





Le Pays du Gévaudan-Lozère a organisé une réunion d’échanges autour du handicap et de l’accessibilité, dans le cadre de sa réflexion en vue de la construction d’une offre touristique diversifiée et accessible à tous : Gévaudan pour tous. Un panel de représentants lozériens du monde du handicap, des loisirs adaptés, du tourisme et des spécialistes de l’accessibilité avaient été conviés afin de leur présenter la démarche Gévaudan pour tous, d’amorcer une réflexion commune autour de ces thématiques et d’envisager des actions mutuelles.

Cette rencontre a montré la volonté d’implication d’acteurs de tous secteurs et a prouvé l’importance de la mise en commun des expériences et compétences dans le cadre de l’élaboration de ce projet.

Renseignements auprès de Coline Coursimault – Pays du Gévaudan-Lozère (tél : 09 62 31 17 56 ou gevaudanpourtous@gmail.com). Association du Pays du Gévaudan-Lozère – mairie – 48100 Montrodat (pays.gevaudan@gmail.com ; www.pays.gevaudan.lozere.fr).