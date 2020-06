Gestes qui sauvent : Une application pour les apprendre facilement

Salvum est une application accessible à tous qui forme sur les gestes qui sauvent la vie.

Chaque année, de nombreuses victimes meurent sous les yeux de témoins qui ne connaissent pas les gestes qui sauvent. Très peu de personnes en France y sont formées chaque année (20%). Pourtant, c’est une formation simple à suivre et importante.

Pierre Sabin, président de Salvum, y a été sensibilisé très tôt auprès de son père, victime de deux malaises cardiaques. C’est alors qu’il décidé de créer cette plateforme facile d’accès. En effet, Salvum est une application qui permet aux utilisateurs de ne pas se déplacer pour suivre une formation aux gestes de premiers secours. De plus, le coût de la formation est pris en charge par la mutuelle, les assurances ou l’employeur.

Apprendre les gestes de premiers secours, c’est devenu simple et accessible à tous

Apprendre les gestes qui sauvent, adopter les bons gestes et réflexes face aux accidents de la vie de tous les jours : Telle est la vocation de Salvum. Cette start-up créée en 2014 souhaite développer cette solution numérique. Pour Pierre Sabin, le but est d’inscrire cette plateforme dans une démarche citoyenne de prévention et de secourisme, et de “sauver le plus de vies possibles grâce à des outils innovants et des solutions pour apprendre, dès le plus jeune âge et ce, tout le long de la vie, les gestes de premiers secours”.

Ainsi, Salvum est une application qui propose à la fois des fonctionnalités gratuites et des formations aux gestes de premiers secours. Celles-ci peuvent être complétées par une partie pratique ouvrant droit à une certification.

Plusieurs formations sont proposées au sein de la plateforme pour apprendre les gestes qui sauvent des vies. Comme celle pour les arrêts cardiaques. En effet, elle apprend les savoirs essentiels pour reconnaître un arrêt cardiaque, apprendre à réagir grâce aux trois étapes essentielles : alerter, masser, défibriller. Par le biais d’un algorithme, Salvum s’adapte en temps réel au niveau de l’apprenant.

À noter que l’application Salvum géolocalise également les victimes de malaises cardiaques. Ainsi, elle alerte les personnes les plus proches pour venir en aide aux victimes et appliquer les gestes qui sauvent. De plus, l’appel des secours se fait en un clic ! Et d’autres fonctionnalités rejoignent la plateforme d’ici peu.

Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, Salvum est une application gratuite, pratique et accessible à tous. Elle est disponible sur GooglePlay et AppStore.

Pour plus d’informations : https://www.salvum.org/

Anna Pellissier