Gestes barrières pour les personnes aveugles et malvoyantes : Guide

Des documents et une affiche dédiés aux gestes barrières pour les personnes aveugles et malvoyantes

Alors que la France débute son déconfinement, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France publie des recommandations afin de faciliter les gestes barrières pour les personnes aveugles et malvoyantes.

En effet, cette fédération rappelle que pour les personnes aveugles ou malvoyantes, le déconfinement pose de façon très concrète la question du respect ou plus exactement de la bonne compréhension des gestes barrières. Les personnes aveugles ou malvoyantes ne font pas partie a priori des personnes vulnérables, mais leur façon d’aborder le monde et les autres, sans voir, peut représenter un danger supplémentaire pour les autres et pour eux-mêmes.

Ainsi, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France apporte les précisions utiles concernant les gestes barrières qui demandent plus de vigilance afin que dans toutes les situations auxquelles une personne aveugle est susceptible d’être mise en relation avec une personne qui voit, les gestes barrières et les attitudes à avoir vis-à-vis de la personne déficiente visuelle soient bien intégrés.

Elaborés avec des professionnels, psychomotriciens, instructeurs en locomotion et en activité de la vie journalière, médecins, psychologues, deux documents sont aujourd’hui disponibles :