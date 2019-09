Géront Expo – Handicap Expo du 26 au 28 mai 2009 à Paris Expo

En 2010, plus du quart de la population française aura dépassé les 65 ans dont près de 9 % les 75 ans. En 2020, 30% des français auront fêté leurs 65 ans. En 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans (Source Insee). Les personnes dépendantes, âgées ou en situation de handicap, sont aujourd’hui plus de 2 millions et sont accueillies dans près de 13 000 établissements : 7 249 structures pour personnes âgées et plus de 5 000 structures pour personnes handicapées. Carrefour des filières de l’accompagnement de la dépendance, Géront Expo – Handicap Expo réunit sur 20 000 m² d’exposition 100 exposants, 14 000 visiteurs professionnels et 1 400 congressistes du 26 au 28 mai 2009 à Paris Expo – Porte de Versailles – Hall 7.3.