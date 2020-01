Gérez vos aides auditives avec votre téléphone

Oticon, fabriquant d’aides auditives, vient de lancer la nouvelle génération de l’accessoire « Bluetooth Streamer Pro » permettant aux utilisateurs d’aides auditives sans-fil Oticon de les connecter à leur iPhone® et leur iPod Touch® via l’application « Oticon ConnectLine ». Petit et discret, le Streamer Pro se porte autour du cou et sert d’appareil intermédiaire pour connecter les terminaux dotés de la technologie Bluetooth aux aides auditives Oticon. Le Streamer Pro nouvelle génération et l’application ConnectLine fonctionnent avec toutes les aides auditives sans-fil Oticon achetées depuis 2007, l’année où la société a lancé ses premières solutions sans-fil.

« Le lancement du Streamer Pro bénéficiera immédiatement aux plus de 2 millions d’utilisateurs d’aides auditives Oticon qui expérimenteront un nouveau niveau de confort et de discrétion », déclare Soren Nielsen, Président d’Oticon A/S. La fonctionnalité simple et intuitive de notre solution apporte aux utilisateurs d’aides auditives Oticon la possibilité de connecter leurs appareils à l’iPhone® et l’iPod Touch® via le Streamer Pro sans compromettre la qualité du son ».

Quand le Streamer Pro est appairé avec l’application ConnectLine, il apporte des fonctionnalités intuitives qui permettent aux utilisateurs d’alterner différentes sources d’entrée en appuyant simplement sur une touche. Le volume peut être réglé individuellement pour chaque source – à l’avance ou sur le moment. Les utilisateurs peuvent facilement passer d’une fonctionnalité à l’autre : écouter de la musique, passer un appel audio ou FaceTime. Ils peuvent également se connecter à l’intégralité du système intégré ConnectLine ce qui leur permet de recevoir le son de leur télévision, d’un téléphone fixe ou de bureau ou encore de leur microphone personnel directement dans leurs aides auditives.

Plus d’infos sur : http://www.oticon.fr/