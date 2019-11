Gérer sa santé à distance avec l’ iPhone

La société Zenkko propose une nouvelle application médicale pour iPhone et iPod Touch permettant de gérer sa santé à distance avec son médecin traitant. Baptisée “Vital-Touch”, cette application peut non seulement réaliser une compilation des mesures prises, mais également éditer un rapport médical et transférer les données au médecin généraliste référant. Les usagers pourront ainsi suivre de façon régulière leur tension artérielle, leur poids, leur taux de glucose ou encore leur activité physique.

Pour profiter de l’application, les utilisateurs doivent être équipés d’un iPhone ou d’un iPod Touch et d’accessoires médicaux tels qu’un pèse-personne ou un tensiomètre. Téléchargeable sur l’AppStore au prix de 2,39 euros, l’application sera également prochainement disponible sur iPad.

En savoir plus : www.zenkko.com