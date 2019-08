Gérard Masson réélu président de la Fédération Française Handisport

Près de 200 personnes étaient réunies ce samedi 4 avril au siège de la Fédération Française Handisport à Paris, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2009. A l’aube d’une nouvelle paralympiade, les représentants d’associations étaient invités à élire les 20 membres du Comité directeur pour 4 ans. Fortement plébiscité dès le premier tour avec 87,4% des voix, Gérard Masson est ensuite confirmé comme président par l’assemblée avec 86,8% de votes favorables. Il poursuit ainsi son action engagée il y a deux ans suite au départ d’André Auberger. Une réélection qui intervient quelques jours après sa nomination au sein de la Commission « sport pour tous » du Comité International Olympique, par Jacques Rogge, président du CIO.

Le président élu a remercié vivement l’assemblée pour sa confiance, précisant que d’ici un mois, un projet fédéral comprenant les grandes orientations pour demain serait diffusé à l’ensemble des structures. La nouvelle stratégie devrait s’appuyer sur 4 axes majeurs, définis lors du dernier séminaire des régions : une réorganisation des commissions sportives nationales avec des objectifs précis ; un rapprochement plus fort avec les régions, notamment dans la définition d’objectifs sur 4 ans ; la mise en place d’un véritable dispositif de conquête et de recrutement, principalement en milieu scolaire et grâce à la promotion des clubs formateurs ; enfin, le renforcement du département dédié à la formation, aussi bien professionnelle que fédérale, secteur fondamental pour l’avenir, comme les jeunes et les sports de nature.

Le comité directeur se réunira dans les prochains jours afin de composer le bureau directeur et de définir les missions des nouveaux élus. En liaison avec le Ministère de la Santé et des Sports, l’une des premières décisions de Gérard Masson sera la nomination d’un nouveau Directeur Technique National dans les prochaines semaines, afin de succéder à Christian Paillard, qui fait prévaloir ses droits à la retraite et dont le bilan a été salué par le président lors de son intervention.

Le 20 mai prochain, Gérard Masson interviendra à Angers à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des 19èmes Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport, événement phare de la FFH réunissant 650 jeunes sportifs handicapés durant trois jours de compétitions. A cette occasion le nouveau logo fédéral, présenté aux participants de l’assemblée générale, sera officiellement lancé publiquement.

Nouveau Comité Directeur FFH 2009 – 2012

6 nouveaux membres entrants * – 14 membres sortants réélus

Emmanuelle Assmann *

Noël Chevaudonnat

Tan Trien Dinh

Pierre Guichard

Guy Halgand *

Bruno Harduin-Auberville *

Béatrice Hess

Joël Jeannot *

Jean-François Labes *

Gérard Masson, président

Jean-Paul Moreau

Mai-Anh Ngo

Annie Pery

Jean-Claude Pingot

Stéphane Plewinski

Michèle Sarloute

Murielle Vandecappelle-Siclis

Rudi Van Den Abbeele *

Bernard Verneau