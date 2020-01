Georges Tron aux « Dialogues de l’Emploi des personnes handicapées »

Georges Tron interviendra aux « Dialogues de l’Emploi des personnes handicapées » placés sous le haut patronage du Président de la République mardi 30 novembre à 14h au Conseil régional d’Ile de France, 57 rue de Babylone, à Paris. Lors de ce grand rendez-vous annuel, sont réunis au plus haut niveau, une centaine de grandes entreprises (Présidents, Directeurs généraux, Directeurs des Ressources humaines..), les grandes associations et institutions du domaine, ainsi que les représentants des pouvoirs publics.

Trouver et conserver un emploi est une priorité pour un grand nombre de personnes handicapées. L’implication des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements de santé est essentielle pour que cette priorité trouve sa pleine traduction dans la Fonction publique à travers l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A cette occasion, Georges TRON fera le point sur la situation du handicap dans la Fonction publique et annoncera les échéances à venir sur ce dossier primordial pour le Gouvernement.