Georges et lui…

« Georges » c’est le nom du petit monstre qui s’est installé dans mon cerveau il y a 6 ans pour jouer avec mes jambes, explique Tanguy Prouvost. Ce livre, entre le témoignage et la fiction, raconte “les aventures de ce que nous vivons tous les deux, ma découverte des différentes médecines et mon cheminement intérieur face à ce handicap survenu si brutalement.”

“L’histoire de ce livre commence en juin 2007 lorsque je décide de dévoiler à mes proches ce que j’écrivais pour moi, le soir, dans mon lit. Je trouve en Bayard Service Edition le moyen de publier mes aventures à compte d’auteur et mon récit se transforme en livre le 3 mars 2008…” raconte ce jeune homme de vingt-cinq ans qui ne veut pas s’en laissé conter. Il poursuit : “Le succès de mon témoignage dépasse alors ce que j’avais pu imaginer et après seulement deux mois, je dus recommander d’autres exemplaires afin de satisfaire un nombre de plus en plus croissant de curieux. Le bouche à oreilles étant très positif, mon histoire se propage rapidement sur la Métropole Lilloise. Internet et la presse de ma région m’ayant également aidé à divulguer mon message.”

Car dans ce livre témoignage, c’est bien un message que Tanguy veut faire passer, lemessage d’un petit gars qui voit le monde différemment depuis que la maladie l’a frappée. Jamais larmoyant et débordant sur l’imaginaire, cette histoire se veut toujours positive et pleine d’espoir. “Aujourd’hui, j’ai décidé de toucher un public plus large. Après 10 mois et déjà plusieurs milliers de lecteurs, je continue à propager mon message avec ce site. La deuxième version de “Georges” est désormais disponible en ligne et dans certaines librairies.”

