GenoSplice technology et l’Institut Curie unissent leurs forces pour proposer un service global d’analyse de données biologiques en oncologie

Paris – GenoSplice technology, société de biotechnologie spécialisée dans l’analyse de données biologiques et notamment de l’épissage alternatif, s’est associée avec l’Institut Curie pour proposer un service unique à très haute valeur ajoutée. Ce partenariat permet de proposer aux collaborateurs et clients de GenoSplice un service unique et global intégrant notamment l’extraction de matériel biologique, l’utilisation des technologies de dernière génération, la prédiction bioinformatique des résultats, leur validation expérimentale et leur interprétation. Le développement de GenoSplice consiste à identifier de nouveaux biomarqueurs et pistes thérapeutiques, principalement en oncologie.

Dans le but de répondre à ses propres besoins en R&D, mais aussi de proposer des services couvrant l’ensemble des besoins de ses clients académiques et industriels, GenoSplice se dote des technologies à la pointe dans ce domaine. GenoSplice dispose aujourd’hui d’une plateforme technologique unique pour un acteur privé qui couvre toutes les applications de la recherche en génomique (expression, épissage alternatif…), génétique (SNP…) et épigénétique (méthylation…) et cela quel que soit la technologie utilisée (puces à ADN, séquençage à haut-débit…), le type d’étude ou le nombre d’échantillons à traiter.

Cet accord intègre des compétences humaines de pointe et complémentaires qui renforcent le savoir-faire de GenoSplice technology et de l’Institut Curie. « La mise en commun d’expertises complémentaires est un atout majeur pour la réussite des projets de recherche d’envergure et particulièrement nécessaire pour conduire des projets de recherche translationnelle. Le partenariat avec GenoSplice s’inscrit dans cette démarche » déclare le Docteur Roman-Roman, chef du Département de Transfert de l’Institut Curie.