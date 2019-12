Genève édite un guide à l’intention des seniors

La ville de Genève (Suisse) vient de publier un guide pratique (mais payant) de près de 300 pages qui rassemble toutes les informations les plus importantes pour les seniors genevois. Ce tout nouveau guide de 285 pages, réalisé par un comité de spécialistes, rassemble les informations les plus importantes pour les seniors genevois. Il s’adresse aux ainés de tous âges : aux plus jeunes en fin de carrière, aux retraités comme aux plus âgés.

Organisé en rubriques claires, facile à consulter mais aussi agréable à lire, il répond aux préoccupations et aux intérêts des aînés : retraite, loisirs, culture, formation, bénévolat, participation à la vie sociale, bien-être, santé, logement, grand âge. Vous y trouverez des adresses utiles, des conseils pratiques, des idées et des coups de coeur. Mais aussi de la réflexion et du sens, avec les messages toniques d’une douzaine de personnalités genevoises ; de l’émotion et de l’humour avec les coups de griffes drôles et tendres du dessinateur Gérald Herrmann.

Une force de la société

Comme le souligne Jacqueline Cramer, au nom des partenaires de ce guide : « de nos jours, il est indéniable que les aînés représentent une force de plus en plus grande dans notre société (…). Ils seront bientôt presque aussi nombreux que les actifs. Ils ne veulent plus subir leur vie ; ils veulent participer, être utiles, en un mot être acteurs. Ils sont aussi conscients de leur pouvoir dans notre cité. C’est donc pour eux que ce guide existe et nous en sommes très fiers ». Et de poursuivre : « nous ne nous sommes pas arrêtés aux services traditionnels pour personnes âgées. Nous avons effectué de nombreuses recherches, mené de grands débats, cherché des collaborations, découvert des nouvelles prestations, etc. afin de rendre ce guide indispensable aux seniors, à leurs proches et aux professionnels. Nous avons ainsi pu insérer toutes sortes d’adresses utiles à tous, des institutions publiques aux groupes d’entraide, des associations d’aînés aux services de soins, du club de sport aux résidences pour 4ème âge. Nous voulions un guide facile d’accès et utile pour plusieurs générations, puisque de la retraite à la fin de vie il peut s’écouler une quarantaine d’années. Nous voulions (…) un guide qui représente enfin une compilation de tout ce que nous connaissions les uns et les autres, et qui nous permette de répondre aux questions quotidiennes de nos clients, usagers, partenaires, des professionnels et du public ».

Guide des seniors Genève, Genève Editions Slatkine, 2009, 285 pages, 25 francs suisses

En vente en librairie et diffusé par la ville de Genève ainsi que par certaines associations d’aînés