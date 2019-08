GDF SUEZ organise son colloque régional RSE le 18 novembre à Lyon

Au programme de cet événement : des tables rondes abordant tous les aspects de la RSE, du recrutement à la formation en passant par le soutien du milieu associatif. A noter : la présence de Henri Ducré, Membre du Comité Exécutif de GDF SUEZ en charge de la Branche Energie France. Michel Delarbre, directeur de la Direccte Rhône Alpes ou encore Albéric de Lavernée, du Conseil Général du Rhône, interviendront également lors de ces échanges.

Des actions de terrain

Cet après-midi de rencontres sera également l’occasion pour les entreprises du groupe de partager leurs expériences concrètes en matière de RSE. Entre autres : SITA, spécialisée dans la gestion des déchets, abordera le thème de la réinsertion d’une personne victime d’un accident du travail. La Lyonnaise des Eaux, quant à elle, présentera son action conjointe avec le Centre de Formation d’Apprentis Interfora qui a permis la création d’une formation diplômante adaptée aux métiers de l’eau. Et Omega Concept, société spécialisée dans la réalisation et la maintenance de locaux à environnement contrôlé, partagera son expérience quant au recrutement d’une jeune réunionnaise avec le concours de l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité

(LADOM).

FACE Grand Lyon s’associe à l’événement

Pour la deuxième partie de son colloque, GDF SUEZ a choisi de s’associer à la Fondation Agir Contre l’Exclusion du Grand Lyon pour aborder la question de la diversité. Présentation du label diversité, par Jean-Pierre Vécile, président de FACE Grand Lyon et Aline Orain, chargée de mission à l’AFNOR, retour d’expériences, ce temps fort donne la parole à des entreprises comme La Poste ou Orange qui ont elles aussi fait de la diversité une de leurs priorités. La volonté de GDF SUEZ est claire : créer une véritable réflexion inter-entreprises. A découvrir également un « Quizz Diversité », élaboré par FACE, dont les réponses seront commentées par Marisa Lai- Puiatti, Déléguée Régionale de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et Pierre Fronton, avocat. Un moyen d’être incollable sur la diversité et la RSE ! Cette journée se clôturera par l’intervention de Francis Vuibert, préfet délégué à l’égalité des chances.

