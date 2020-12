GB : David Cameron accusé de trahison par la mère d'une handicapée

Listen to this article Listen to this article





LONDRES, (AFP) – Le Premier ministre britannique David Cameron a été accusé jeudi 20 janvier par la mère d’une fillette de six ans, aveugle et tétraplégique, d’avoir rompu sa promesse d’épargner les handicapés dans la mise en oeuvre de sa politique l’austérité.

Riven Vincent, dont la fille Celyn souffre d’infirmité motrice cérébrale, a accusé le Premier ministre conservateur de n’avoir pas tenu une promesse qu’il lui avait faite personnellement lors de la campagne électorale en avril, lors d’une visite chez elle à Bristol (sud-ouest).

M. Cameron lui avait alors dit qu’elle disposerait toujours de l’aide nécessaire pour pouvoir continuer à s’occuper de sa fille à domicile. Mais, Mme Vincent a écrit sur le site Mumsnet.com, très populaire parmi les parents, qu’elle avait été contrainte de demander un placement de son enfant après le refus des services sociaux de lui accorder une aide supplémentaire.

“Je n’y arrive plus”, écrit la mère. Le message a suscité de multiples réactions sur le Net et dans les médias, le visage attendrissant de Celyn apparaissant sur toutes les télés et les journaux. La fillette est en passe de devenir un symbole de la lutte contre l’austérité, la plus draconienne dans toute l’Europe, qu’a mise en oeuvre le gouvernement Cameron. Le resserrement budégtaire a également concerné les aides sociales, notamment celles en faveur des handicapés.

“J’avais espéré qu’après la visite de David Cameron, il en aurait fait plus pour protéger les familles comme la nôtre”, a ajouté Mme Vincent sur la BBC. Le sujet est d’autant plus sensible pour M. Cameron que son fils aîné, Ivan, est décédé en 2009 à six ans, victime également d’une infirmité motrice cérébrale. Le Premier ministre se sent “très concerné” par le cas de la famille Vincent et lui a écrit, a indiqué un porte-parole de M. Cameron.