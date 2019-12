GB: Cameron accusé d’avoir renié ses promesses par la mère d’une handicapée

LONDRES, (AFP) – Le Premier ministre britannique David Cameron s’est retrouvé jeudi au centre d’une polémique déclenchée par la mère d’une enfant tétraplégique qui l’a accusé sur internet d’avoir renié la promesse faite pendant sa campagne de ne pas couper les aides destinées aux handicapés. “Je n’y arrive plus”, a écrit Riven Vincent, sur le site internet Mumsnet.com, très populaire parmi les parents, racontant qu’elle avait été contrainte de demander le placement de sa petite fille après le refus des services sociaux de lui accorder une aide supplémentaire.

Celyn, 6 ans, souffre d’infirmité motrice cérébrale. Elle est aveugle et tétraplégique. La mère de la fillette a estimé que le Premier ministre conservateur avait manqué à la promesse qu’il lui avait faite personnellement lors d’une visite chez elle à Bristol (sud-ouest), à l’occasion de la campagne électorale en avril. M. Cameron lui avait alors dit qu’elle disposerait toujours de l’aide nécessaire pour pouvoir continuer à s’occuper de sa fille à domicile.

Le message de Riven Vincent a suscité de multiples réactions sur internet et dans les médias. Le visage de Celyn était jeudi sur toutes les télés et dans tous les journaux. Le plan d’austérité annoncé cet été par le gouvernement britannique, le plus draconien en Europe, a amputé notamment les aides sociales. “J’avais espéré qu’après la visite de David Cameron, il en aurait fait plus pour protéger les familles comme la nôtre”, a souligné Mme Vincent sur la BBC. Le sujet est d’autant plus sensible pour M. Cameron que son fils aîné, Ivan, atteint également d’une infirmité motrice cérébrale, est décédé en 2009 à l’âge de six ans. Dans un communiqué diffusé en fin de matinée, le porte-parole du gouvernement a annoncé que M. Cameron, “très concerné”, avait écrit à la famille Vincent.

Mais le Premier ministre a été de nouveau interpellé sur cette affaire lors d’une conférence de presse un peu plus tard dans la journée. Il a promis qu’il se pencherait “très attentivement” sur ce cas et assuré la famille de “toute sa sympathie”. Mais il a rejeté l’idée que ses déboires soient liés aux coupes budgétaires, faisant valoir que le gouvernement avait, malgré l’austérité, débloqué “des centaines de millions de livres supplémentaires” pour les aides destinées à ceux qui ont un enfant handicapé à charge.