Gastronomie et handicap en Auvergne-Rhône-Alpes : Itinéraire gourmand

Ecouter article Ecouter article

Parce que gastronomie et handicap peuvent tout à fait être compatibles, découvrez notre itinéraire handi-bienveillant en région Auvergne-Rhône-Alpes !

Dossier réalisé en partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. Rosette, fromages, vins, tarte aux pralines, pâté en croûte, saucisson brioché, ravioles, andouillettes, quenelles, cervelle de Canut, caillette, Chartreuse, macarons, nougats de Montélimar, chocolats, gâteau de Saint-Genix… Voici un petit échantillon des nombreux ingrédients qui composent la riche palette gastronomique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est sous cet angle, associé à la culture mais aussi au bien-être et à la curiosité, que nous avons décidé cette fois-ci de vous faire entrevoir les richesses de cette région, à travers un dossier “Gastronomie et handicap en Auvergne-Rhône-Alpes. Car au-delà des plaisirs gustatifs, la gastronomie est aussi un excellent outil pour découvrir et comprendre l’histoire de certains lieux emblématiques.

Ce qui rend également la gastronomie si particulière, c’est qu’elle est susceptible de faire appel à chacun de nos sens, et qu’en cela chacun peut y être sensible à sa manière, quelle que soit sa condition. Qu’il s’agisse de déguster une spécialité sucrée ou salée, de humer les saveurs d’un plat de grand chef ou d’une planche de charcuterie, de contempler un dressage parfait ou une création géante en chocolat, d’entendre et de ressentir le craquement délicat d’une pâtisserie sous son palais, de toucher, sans les voir, les différents aliments d’une assiette pour en deviner le contenu… Autant d’expériences auxquelles nous vous invitons à prendre part à travers les pages de ce dossier réalisé en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche handi-bienveillante, cette structure est, tout comme nous, convaincue que l’univers gastronomique est un domaine qui peut être accessible à tous, pourvu que l’on veille à mettre en place, en amont, les adaptations nécessaires à sa découverte.

Ainsi, nous avons choisi de mettre en valeur ici des acteurs locaux qui, tout en valorisant les produits régionaux, œuvrent pour l’accessibilité de tous aux plaisirs culinaires et à tout ce qui les entoure, à commencer par la vie sociale, la culture et les loisirs. Nous avons également souhaité mettre en avant des structures qui, toujours dans le secteur de la gastronomie, agissent pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en leur proposant un environnement de travail adapté à leurs besoins.

Découvrez ici l’ensemble des articles de notre dossier “Gastronomie et handicap en Auvergne-Rhône-Alpes” :

Food tours et handicap : Des balades gastronomiques accessibles à Lyon

Palais des bonbons : Une immersion ludique et accessible à Montélimar

Fabrication du Beaufort : Visite accessible à la Coopérative du Beaufortain

Dîner dans le noir : Une expérience à tester à Table en Braille à Lyon

Cité du chocolat Valrhona : une expérience unique autour des 5 sens

Maison Chapoutier à Tain : Du vin et du cœur pour tous

Etic et Croq : Le restaurant snack engagé de l’Adapei 26 à Romans (à venir)

Restaurant étoilé handi-accueillant : Découvrez “Flocons de sel” à Megève (à venir)

Entreprise adaptée de pâtisserie : EAGP valorise les produits locaux (à venir)

Capucine et Gaston, le traiteur agréé EA de l’Économie Sociale et Solidaire (à venir)

Maison Guigal,15 appellations et des visites accessibles à la dégustation (à venir)

Café Joyeux à Lyon : Une ouverture prochaine annoncée (à venir)

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com

La Vallée de la Gastronomie – France® : Le 1er voyage gourmand à la découverte des richesses territoriales

La Vallée de la Gastronomie – France® est une destination unique en son genre, créée pour faire voyager les sens ! S’étendant sur 620 km tout au long des vallées de la Saône et du Rhône jusqu’à la Méditerranée, elle dévoile une diversité de terroirs au service d’un patrimoine gastronomique et viticole qui a contribué à construire la réputation de l’art de vivre à la française, reconnu par l’inscription du Repas Gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Elle propose aux voyageurs une immersion au cœur de 315 offres gourmandes : de l’exploration des cépages singuliers aux coulisses de l’artisanat régional, en passant par des repas d’exception. Cette destination gourmande est un savant mélange de partage, de convivialité et de générosité, la recette idéale pour faire voyager ses sens et faire des rencontres avec des hommes et des femmes animés par la passion de leur métier.

Pour en savoir plus sur la Vallée de la Gastronomie, rendez-vous sur : https://www.valleedelagastronomie.com/

En photo : Dégustation lors d’une balade gourmande organisée par Lyon Food Tour © Lyon Food Tour