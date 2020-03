Gastronomie Des recettes mixées élaborées par de grands chefs

Pour célébrer ses dix ans d’existence, le Réseau Lucioles lance « Mix et Délices », ouvrage qui propose de découvrir 80 recettes mixées, élaborées avec 30 grands chefs de renom (Romain Barthe, Georges Blanc, Anne-Sophie Pic, Christophe Marguin, Regis Marcon…) ainsi qu’un médecin nutritionniste, des diététiciennes et de nombreux bénévoles. Objectif : rendre le moment du repas plus agréable aux personnes dépendantes, handicapées et aux seniors en perte d’autonomie.

L’association Réseau Lucioles a pour but d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes ayant un handicap mental sévère, en identifiant, recueillant et diffusant des savoirs et des expériences dans tous les domaines qui préoccupent les familles et les professionnels concernés: éducation, santé, communication, loisirs … Plus d’infos sur : www.reseau-lucioles.org