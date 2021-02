Ecouter article Ecouter article





Concept innovant, « Garé comme une merde » revendique l’art de la gueulante sur stickers. Le principe : placer un autocollant au message humoristique et évocateur sur les voitures mal stationnées. Un nouveau modèle spécialement dédié aux automobilistes squattant les places pour personnes handicapées est disponible sur la boutique du site www.gcum.fr.

Qui n’est jamais tombé sur un gros 4×4 garé sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ? Envie de râler et de vous faire entendre ? Voici le moyen de vous défouler !

La boutique en ligne « Garé comme une merde » propose une série d’autocollants à poser sur le véhicule incriminé. Plusieurs couleurs au choix, assez vives et voyantes, pour souligner la faute du conducteur, mais aussi plusieurs messages déclinés en anglais, en allemand, ainsi qu’en espagnol. C’est Revendicart, équipe développeurs web, qui est à l’origine de ce concept, qui est de soulager la « souffrance psychologique » vécue au quotidien par des automobilistes frustrés. Récemment, « Garé comme une merde » s’est engagé pour toutes les associations qui luttent pour le bien-être des personnes handicapées. Objectif : défendre les automobilistes handicapés qui peinent à conserver les places qui leur sont réservées. C’est sur un ton humoristique, ironique et quelque peu sarcastique, signe d’agacement permanent, que le slogan « La bêtise n’est pas un handicap, garez-vous ailleurs ! » est inscrit sur l’autocollant.

Les stickers sont disponibles sur la boutique du site, entre 5 euros pour 10 ou 25 euros pour un paquet de 100. Pour ceux qui auraient des craintes pour l’état de la voiture ciblée, l’autocollant vengeur se décolle facilement et ne laisse pas de traces. De plus, la visée drôle et ludique de l’application Smartphone gratuite propose une attaque virtuelle. En effet, cette application permet de prendre en photo les véhicules mal garés, de les sticker puis de les partager en réseau. Shooter, sticker, partager, commenter : si vous êtes « garé comme une merde » votre véhicule risque d’être la cible de railleries. On vous aura prévenu !

F.C.