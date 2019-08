Les allergiques allergiques aux pollens de bouleau, de charme, de frêne et de platane, le risque sera élevé à très élevé sur une très grande partie du territoire ; seules les zones côtières sont un peu épargnées avec un risque moyen. Signalons aussi la présence de pollens de graminées « qui ne gênent que les Pays de la Loire et l’Aquitaine et se joignent aux pollens de pariétaire en zone méditerranéenne, le risque étant faible à localement moyen ». Renseignements : www.pollens.fr/accueil.php