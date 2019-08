Gand (Belgique) accueille une conférence Internationale réservée aux personnes handicapées

Le “Expertise Centre Independent Living” et le “European Network on Independent Living” vous invitent à cette conférence internationale le 3 et 4 juin à Gand (Belgique). Le “Expertise Centre Independent Living” est un partenariat entre des organisations de base travaillant avec et pour des personnes handicapées et qui veulent acquérir de l’expertise dans le domaine des paiements directs. L’objectif de cette organisation est l’émancipation de personnes handicapées afin qu’elles puissent vivre une vie autonome. Le “European Network on Independent Living” (ENIL) est un réseau européen regroupant des personnes handicapées. ENIL sert comme une plate-forme où toutes les personnes handicapées, les organisations qui agissent en faveur de la vie autonome de personnes handicapées et aussi leurs alliés non handicapés peuvent discuter toutes les questions concernant la vie autonome et le mouvement vie autonome.