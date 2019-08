Game Lover : Les jeux vidéo vus autrement

Comme tous les autres domaines, les jeux vidéo ne sont pas épargnés par le manque d’accessibilité. C’est ce qui a inspiré la création du blog « Game Lover » à PSI Boy, Kiki, Cop, Jukebox, Kitoo, Nono, Ixion et Cad, sept gamers invétérés, tous résidents ou encadrants dans l’un de foyers d’hébergement de l’association des « Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et environs », qui accompagne des personnes en situation de handicap.

Leur objectif : aider les personnes en situation de handicap – quel qu’il soit – à faire leur choix en testant pour eux les jeux vidéo ; et expliquer les points qui posent problèmes aux personnes qui conçoivent les jeux.

« Qui sait, certainement qu’ils n’en n’ont pas conscience et qu’ils le prendront un jour en compte si on le leur dit, commente l’équipe de testeurs. Nous avons les mêmes envies et passions, et bien souvent les vidéos déclenchent dans le foyer les mêmes discussions que sur n’importe quel forum de jeu, mais au final, notre joueur doit souvent battre en retraite devant une interface trop complexe.

Plus d’infos sur : www.game-lover.org