Ce Gala unique met au-devant de la piste des sportifs de très haut niveau du monde handisport. L’association HANDICIRQUE et le cirque PINDER lancent dès aujourd’hui le 4è Gala HANDICIRQUE. Ce Gala unique met au-devant de la piste des sportifs de très haut niveau du monde handisport.

Des sportifs qui en harmonie avec les artistes du cirque PINDER poussent encore plus loin les limites du dépassement de soi. En janvier 2011, le 3è Gala, placé sous le haut patronage du Général DARY, Gouverneur Militaire de Paris, a été l’occasion de mettre à l’honneur tous nos sportifs Handi ayant brillé durant l’année 2010. De nombreuses entreprises partenaires de ce Gala ont permis de récolter des fonds qui seront versés dès l’automne à l’association Terre Fraternité, présidée par le Général THORETTE et qui soutient les militaires français blessés en opération et les familles des militaires tombés. L’association HANDICIRQUE et le cirque PINDER donnent d’ores et déjà rendez-vous à tous ceux qui souhaitent soutenir ce 4è Gala , véritablement unique au monde

Pour devenir partenaire de cette belle soirée :

François CABRERA : handicirque@hotmail.fr