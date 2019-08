Gagnez votre nouvel emploi grâce à une formation diplômante

La société Ethik Management a développé plusieurs programmes de formations mixtes, diplômantes reconnues par l’Etat et qualifiantes entièrement adaptées aux différentes typologies de handicap. Initiés en 2008 et soutenus par le FSE, l’Agefiph, le FIPHFP, ces cursus ont permis de former plus de 200 personnes en situation de handicap dans les secteurs suivants selon une double approche :

Une approche sensorielle :

– CAP en Esthétique (Ecole Espace Beauté Thalgo International) depuis 2009

– Une licence en Analyse sensorielle – à l’étude pour mise en place 2013

Une approche sectorielle :

– Master I en Management (Euromed Management) depuis 2011

– BTS en Assurances (Ecole Supérieure d’Assurances) depuis 2012

– BTS, Licence, Diplôme d’Ingénieur Informatique (Ecole IRIS et CNAM) depuis 2013

L’objectif des programmes Ethik & Compétences est :

– De permettre la montée en compétences des personnes en situation de handicap sans écarter de handicap lourd dans le sourcing ;

– D’assurer une intégration des étudiants handicapés en milieu ordinaire pour former par là même de futurs managers responsables et sensibilisés à la différence parmi les étudiants de ces filières ;

– De proposer aux entreprises un projet « clés en main » qui comprend le diagnostic, le sourcing, l’accompagnement au recrutement, l’adaptation du diplôme ainsi que l’intégration et le suivi de l’alternant handicapé en poste et dans la formation. Devant la complexité des dispositifs, nous sommes présents à chaque étape du projet, tant dans la mise en œuvre que sur les plans administratif et financier ; nous allons jusqu’à gérer les relations avec les OPCA, les MDPH, les préfectures des candidats, Agefiph et le Pôle Emploi.

A titre d’exemple, en 2012, la société a concrétisé le projet Ethik & Compétences Assurance avec sept étudiants aux handicaps divers intégrés chez Allianz, Generali et Gan Assurances et au sein du BTS Assurance de l’Ecole Supérieure d’Assurances. De nombreuses entreprises ont déjà manifesté leur intérêt pour les promotions 2013 !

Vous souhaitez vous former par le biais de l’alternance, vous reconvertir, évoluer dans votre emploi ou vous cherchez à recruter des personnes qualifiées en situation de handicap : n’hésitez pas à contacter Chanael Lenoir – Coordinatrice Ethik Management – chanael@danslenoir.com

