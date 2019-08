Fumuj brise la barrière du silence entre entendants et mal-entendants

Vendredi 18 mars, Fumuj, groupe mêlant rock, hip-hop et musique électroniques sera présent à la salle de concert Le Plan de Ris-Orangis pour un concert multi-sensoriel. Objectif : briser la barrière du silence entre entendants et mal-entendants. Handirect vous donne la chance de gagner votre place.

Un groupe de musique peut-il rendre un concert accessible à des personnes souffrant de troubles de l’audition ? C’est le challenge que Fumuj a voulu relever.

Pour cela, le groupe a mis en place un concert inédit basé sur les sens et la vue. À l’entrée du concert, des récepteurs somesthétiques* sont fournis au public permettant de ressentir les vibrations, de grosses cheminées gonflables vibrantes sont disposées dans la salle qui, au simple toucher, transmettent les ondes musicales, un jeu de lumières fait s’éclairer les instruments et le chanteur s’adresse au public dans le langage des signes. Entendants et mal-entendants vibreront à l’unisson sur la musique novatrice et sensorielle dub-rock de Fumuj.

Une fusion d’un genre nouveau

Née en 2003, la formation compte déjà trois albums à son actif (Drop A Three, Monstrueuse Normalité etThe Robot and The Chinese Shrimp) ainsi que 300 concerts, dont le Nancy Jazz Pulsations, Les Rockomotives de Vendôme, le Printempsde Bourges ou encore le festival Rocktambule.

Les musiciens de Fumuj sont nés dans les années 80, ont grandi dans les années 90 avec Nine Inch Nails, Rage Against The Machine ou encore Fishbone dans les oreilles et ont été frappés de plein fouet par l’essor du hip-hop (Beasties Boyes, Cypress Hill, Dr Dre…) puis affolés par la découverte des musiques élecroniques (Daft Punk, Chemical Brothers…). Leur dernier album Drop A Three est un brûlot hip hop aux guitares saturées, aux beats cadencés. En bref, une fusion d’un genre nouveau.

Gagnez vos places de concert !

Handirect met cinq places de concert à la disposition de ses lecteurs. Pour tenter de gagner la votre, envoyez un mail à rdesgrand@handirect.fr en précisant votre nom et votre adresse. Les gagnants seront les personnes ayant envoyé les cinq premiers mails.

*somesthésie : ensemble des perceptions de l’homme via notamment la peau et les organes internes.

Pratique

Concert Fumuj, Dub-rock / Expérience sensorielle – 14 euros / 5 euros