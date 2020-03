Fumeurs du Tarn, la Sécu vous aide à décrocher

En 2008, quelques cinq cent quatre-vingt personnes ont bénéficié, à Castres et Albi, des consultations organisées par la CPAM avec des tabacologues service pas assez connu. .



En finir avec la cigarette n’est pas chose facile. À Albi et à Castres, la CPAM aide les fumeurs à franchir le pas dans ses centres d’examens de santé. Des consultations gratuites sont proposées. Accessibles à tous les assurés du régime général de la Sécurité sociale (soit 80 % de la population), elles constituent une option offerte en complément du bilan de santé proposé par la Sécurité sociale mais sont également possible hors bilan de santé. Parmi ceux qui tentent d’arrêter sans aide, 5 % seulement y arrivent la première fois. C’est très peu, mais le pourcentage atteint 30 % au niveau national. Et, s’il y a des rechutes, mais ce n’est pas grave: se débarrasser du tabac se fait très bien par étapes.

Centres de santé de la CPAM :

Albi, square Bonaparte, Tél.: 0 563 773 332. E-mail: ces81@cpam-albi.cnamts.fr

Castres, boulevard Carnot Tél.: 0 563 625 168