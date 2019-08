C’est parce qu’il devenait difficile pour Inès d’accepter les contraintes de son traitement, sans comprendre son utilité, que Loren, sa sœur aînée, Chrystie, sa mère, et Josseline, sa tante, ont décidé de réaliser ensemble une petite histoire.

« La prise en charge de la mucoviscidose se fait très largement au sein de la famille. A chaque âge, il faut réajuster les explications car l’enfant peut comprendre de plus en plus de choses. Il peut aussi refuser certaines parties du traitement vécues trop lourdement », écrit Chrystie Georges-Pasquier, en préface de l’histoire.

C’est pour donner à Inès, alors âgée de 7 ans, des explications sur sa maladie que Chrystie et Loren ont commencé à réaliser des petits dessins. Puis, le traitement devenant plus lourd, Chrystie a cherché la littérature disponible et n’en a pas trouvé de suffisamment ludique pour intéresser un enfant. D’où l’idée : pourquoi ne pas faire raconter à Inès une histoire pour expliquer la maladie aux petits ? Pour les illustrations, elles ont fait appel à Josseline Sikora, artiste peintre et tante de Chrystie.

« Frimousse et la muco-machin » aborde la maladie sur un ton didactique et coloré. Frimousse, une petite souris, en a marre de prendre ses vitamines, de subir son traitement. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit faire tout cela. Son papy lui explique alors, avec des mots simples, des images et des plaisanteries, les raisons d’un tel traitement.