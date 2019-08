Un frère autiste : Elisabeth de Fontenay raconte son enfance

Posted in:

Gaspard de la nuit : Récit d’une enfance avec un frère autiste

Prix Femina Essai 2018. L’auteur a partagé son enfance avec un frère autiste, et aujourd’hui elle estime que « le moment est venu, je ne sais pas trop pourquoi, car il est vivant, d’écrire sur lui, de démêler ce que […] j’ai pu saisir de son désespérant silence, de sa persévération dans une irrésistible absence à soi-même. » Un texte bouleversant, intime et philosophique, qui permettra à chacun de réfléchir sur la place donnée aux enfants différents au sein de notre société, au regard que chacun porte sur eux.

« Gaspard de la nuit » de Elisabeth de Fontenay. Texte taille 20, 20 €, 180 pages, ISBN : 978 2 84868 887 9

