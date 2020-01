French Garden, le jardin accessible

Pour permettre l’accès au jardinage au-delà du handicap et de l’âge, le French Garden offre la possibilité de jardiner en intérieur comme à l’extérieur… et assis !

Jardiner est un plaisir qui devient malheureusement difficile à partir d’un certain âge mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Afin de pallier à l’effort physique et aux postures complexes souvent associés à l’entretien de plantes, French Garden propose un jardin accessible pour permettre à tous de s’adonner aux plaisirs du jardinage.

Un potager ergonomique

Avec son bac surélevé, ce portager nomade permet aux personnes avec une motricité limitée de cultivé leurs fleurs, leur plantes aromatiques ou encore leurs légumes depuis leur canapé. Le French Garden est d’autant plus accessible qu’il est stable, solide, et dessiné pour permettre un accès aisé aux plantes. Il a par ailleurs été conçu en collaboration avec des ergothérapeutes et éducateurs spécialisés comme un outil thérapeutique et pédagogique.

Niveau équipement, le French Garden comporte des roulettes et des poignées moulées. Résultat : il passe aisément à travers les portes et se déplace aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son bac étanche est équipé d’un système de drainage pour récupérer l’eau excédentaire. Pensé pour être ergonomique, sa taille est modulable entre 55 et 85 cm. Enfin, sa tablette ajustée permet au jardinier de cultiver, tout en ayant à portée de main ses outils et accessoires.

Pratique : Le French Garden existe en version Premium à partir de 179 euros et Classique à partir de 99 euros. La version Classique ne comporte pas de roulettes ni de hauteur modulable. Il est disponible dans 300 points de vente en France (Truffaut, Jardiland, Gamm Vert,…) et sur le site Internet : www.frenchgarden.fr.