FREE HANDI’SE TROPHY : une première édition réussie !

Le 1er raid inter-entreprises handi-valid’ parti de Lyon samedi 26 mai s’est terminé ce week-end à Bordeaux sous les regards admiratifs de nombreux spectateurs venus féliciter les participants pour leur exploit. En « VRAI » (Vélo de Raid Adapté et Indispensable) et en canoë, les 44 concurrents – deux travailleurs handicapés et deux valides, à parité dans chaque équipe – se sont affrontés sur 800 km entre Lyon et Bordeaux dans un très fort esprit de cohésion et de dépassement de soi.

Les 11 équipes engagées sur cette aventure humaine et sportive ont tenu à franchir tous ensemble la ligne d’arrivée à Bordeaux samedi après-midi. Un bel exemple de solidarité et de tolérance pour Florence Beaune, l’organisatrice et créatrice du Free Handi’se Trophy pour qui cette première édition est allée au-delà de ses espérances. « Quand les participants se sont quittés hier, les barrières étaient tombées. Il n’y avait plus ni valides ni handicapés mais une grande famille liée par ce qu’ils venaient de partager tous ensemble et c’est bien là l’objectif du Free Handi’se Trophy. »

Christophe Verdun, l’un des 4 membres de l’équipe gagnante EDF confiait à l’arrivée « la vraie victoire c’est d’avoir tous, sans exception, réussi à aller jusqu’au bout. Les concurrents sont allés au-delà de leurs limites grâce à un très fort esprit de solidarité et de cohésion ».

Pour Cyril Moré autre équipier EDF « Le Free Handi’se Trophy est une aventure humaine extraordinaire. La transpiration due au dépassement de soi a marqué les corps de chacun et s’est transformée en larmes de bonheur à l’arrivée. »

A Didier Gaume de l’équipe Accor de rajouter, « je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait une union de gens aussi incroyables. Cette aventure humaine a permis de gommer toutes les différences, c’était un véritable tsunami de force physique et mentale ».



Ce raid « socialement différent », n’a pas l’intention de s’arrêter là puisque la prochaine édition sera « officiellement » ouverte dès le 1er juillet. Le Free Handi’se Trophy a d’ores et déjà apporté la preuve qu’une diversité de talents réunis dans une même équipe était source de performance. Reste à espérer que les idées reçues et représentations sociales sur le handicap, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Entreprise, changent…

Rendez-vous dans un an !

Les résultats :