Free Handi’se Trophy : les inscriptions sont encore ouvertes

Les participants prendront ensemble le départ à Lyon pour une semaine d’un raid de 800 km à destination de Bordeaux. Il est toujours possible de s’inscrire !

Cette fois ci, il ne s’agit pas d’une énième course réservée seulement aux personnes handicapées, mais d’un projet pour faire tomber les cloisons dans l’entreprise. Imaginez 60 équipes concurrentes de 4 membres chacune à bord de drôles de machines spécialement créées pour l’événement et baptisées des « V.R.A.I. » (Vélo de Raid Adapté et Indispensable), sortes de tandem bas à 5 roues. Et pour corser le tout, leur itinéraire comportera aussi des épreuves en… canoë !

Objectif : apporter la preuve qu’une diversité de talents réunis dans une même équipe est source de performance et de fierté pour chacun comme pour l’entreprise.

« Free Handi’se Trophy est un formidable outil d’Image pour appuyer la politique handicap des entreprises. Il vise à démontrer qu’il est possible de faire bouger les idées reçues et représentations sociales sur le handicap. A l’intérieur comme à l’extérieur de l’Entreprise, souligne Florence Beaune, la créatrice de l’événement.

En créant une dynamique originale, Free Handi’se Trophy recourt à la compétition et la bonne humeur pour remettre en cause les stéréotypes et la stigmatisation pas toujours consciente dans laquelle se sentent parfois enfermés les travailleurs en situation de handicap. C’est l’occasion de mettre en avant les bonnes pratiques d’une Entreprise Ouverte et les initiatives de chacun ».

Pratique

Plus d’information sur www.freehandisetrophy.com

1e édition du 25 mai au 2 juin 2012 – Lyon / Bordeaux