FREE HANDI’SE TROPHY : J-10 le coup d’envoi !

L’excitation monte pour les 48 compétiteurs du Free Handi’se Trophy, premier raid Inter-entreprises réunissant salariés handicapés et valides. Déterminées et plus motivées que jamais, pas moins de 12 équipes s’élanceront le 25 mai prochain au départ de Lyon, à travers quatre régions françaises pour un raid de 800 km sous le signe du dépassement de soi, de la cohésion mais aussi de la bonne humeur. Arrivée prévue à Bordeaux le 2 juin.

Le coup d’envoi du Free Handi’se Trophy sera donné dans tout juste 10 jours. Après plusieurs mois de préparation, dont un week-end de cohésion les 27 et 28 avril derniers, les participants de ce raid « socialement responsable » entament actuellement leurs dernières sessions d’entraînements afin d’être d’attaque pour le Jour J.

Un raid original à bord de drôles de machines

En Canoë et en « VRAI » (Vélo de Raid Adapté et Indispensable, spécialement créés pour l’Événement), les concurrents, qu’ils soient valides ou en situation de handicap (deux travailleurs handicapés et deux valides – à parité dans chaque équipe) vont s’affronter sur un parcours de 800 km. Une compétition difficile mais conviviale avec un objectif précis : apporter la preuve qu’une diversité de talents réunis dans une même équipe est source de performance et de fierté pour chacun comme pour l’entreprise.

De vrais supporters grâce à la « Course avant la course » !

Ce jeu original mis en place sur le site internet de Free Handi’se Trophy, a permis à chaque équipe de constituer un Team de supporters et de fans, prêt à les soutenir et les encourager durant toute l’épreuve. Véritable « social game », il propose aux entreprises participantes et à tous leurs collaborateurs des défis simples. C’est l’opportunité pour tous ceux qui ne sont pas sur le terrain de s’impliquer dans le raid Free Handi’se Trophy, d’en être partie prenante, de motiver leur équipe, de lui faire gagner des points et d’être ainsi sur un même pied d’égalité avec elle !

Ce raid bien peu conventionnel vise donc à démontrer qu’il est possible de faire bouger les idées reçues et représentations sociales sur le handicap, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. C’est aussi l’occasion de mettre en avant les bonnes pratiques des entreprises ouvertes, qui engagent leur politique de recrutement sur le sujet et les initiatives de chacun.

Les équipes des entreprises participantes ACCOR / Pénélope Jolie Coeur ACCOR / Les Allumés du Bitume ACCOR / Les Hand’s Accor ERDF ACL / Volc’Handi ERDF Sud-Ouest / S.O. Watt ? ERDF Rhône Alpes Bourgogne / Les RAB’Trotteurs DSI / Les VRAIsemblables Pierre & Vacances – Center Parcs / Pierre qui roule ! EDF / Les R.A. Musclé EDF Aquitaine LOGICA / The LOGI RIDERS