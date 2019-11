Free Handi’se Trophy : humour, défi et exploit au menu de la 2e édition

La deuxième édition du Free Handi’se Trophy, raid handi-valide inter-entreprises, se déroulera à partir du 24 mai. Des binômes de collaborateurs valides et handicapés vont traverser la France de Lyon à Paris en vélo et canoë. Une cohésion sportive et humaine pour cesser de stigmatiser le handicap en entreprise.

Le Free Handi’se Trophy, c’est quoi ? On choisit deux travailleurs « valides » et deux autres « handicapés » (physique, mental ou psychique, visible ou invisible). On met à leur disposition deux moyens de locomotion : un cyclo- tandem sur route et un canoë sur l’eau. Et vogue le partage, l’esprit d’équipe et la solidarité, en huit étapes et 800 km… Des épreuves de cohésion et des animations à destination du grand public et des municipalités émaillent le parcours. Le Free Handi’se Trophy a pour objectif de faire évoluer les mentalités sur le handicap en entreprise. Ce n’est pas un énième raid handisport mais plutôt une offensive ludique pour changer nos perceptions et encourager chacun à accepter la singularité. La personne handicapée en entreprise reste trop souvent l’exception qu’il faut intégrer. Ce raid veut faire la preuve qu’une diversité de talents réunis dans une même équipe est, comme en entreprise, une force pour se lancer dans les plus audacieux challenges.

« À travers cette aventure, je me bats pour que les entreprises aient une vraie politique en faveur des travailleurs handicapés, explique Florence Beaune, qui est à lancé ce raid. Pour la plupart, elles ont besoin de sortir de leur cadre de référence. Ce trophée leur donne des clés pour avoir une attitude plus adaptée, brise leurs peurs et montre que le handicap n’exclut pas la performance, dans un défi sportif comme en entreprise ».

L’édition 2013

• 2 ème édition du raid Free Handi’se Trophy, du 24 mai au 1er juin 2013

• 800 km entre Lyon et Paris, en canoë et vélo

• Une quinzaine d’entreprises seront au départ (Accor, Les Mousquetaires, CGI, ERDF, Pierre & Vacances-Center Parcs, La Matmut,..)

www.freehandisetrophy.com